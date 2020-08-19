الجيش الصومالي يدمر مخازن متفجرات للشباب الإرهابية بالجنوب

الخليج 365 - أيانلي عبديالأربعاء 2020/8/19 05:35 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش الصومالي، الأربعاء، تدمير مواقع ومخازن متخصصة في صناعة المتفجرات تابعة لحركة الشباب الإرهابية بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد وتوقيف بعض عناصرها.
ونقلت إذاعة "صوت الجيش" الحكومية بيانا للجيش قال فيه إن فرقة "دنب" الخاصة استهدفت خلال عملية أمنية مواقع لتنظيم الشباب الإرهابي مخصصة لصناعة المتفجرات والقنابل في منطقة غندرشي.
وألقى الجيش القبض على عدد من مسلحي الشباب المتطرفة الذين يخططون بالإضرار للشعب الصومالي خلال العملية دون تحديد عددهم.
والجمعة الماضي، أعلن الجيش الصومالي مقتل 4 قيادات من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الخاصة في بلدة كونتواري الواقعة بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.
ونجحت القوات الصومالية خلال هذه العملية تحرير أطفال قصر تحتجزهم الحركة في مراكز لتعليمهم وتدريبهم على تنفيذ الهجمات الإرهابية، وبلغ عددهم 33 طفلا .
وقامت الشباب الإرهابية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بتصعيد هجماتها الدموية ضد أهداف عسكرية ومدنية في العاصمة الصومالية مقديشو وفي مناطق أخرى مختلفة من الصومال.
وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة في الصومال منذ ما يزيد على عقد كامل.
ويسعى الجيش الصومالي بمساعدة دولية وأفريقية إلى كبح التنظيم الإرهابي وتقليم أظافره في الصومال لإرساء السلام وفرض الاستقرار بالبلد الإفريقي.
وتعد دنب أقوى خلية عسكرية في الجيش الصومالي، وتأسست في عام 2014 لدحر الإرهاب في الصومال بدعم أمريكي.
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