تعرف على طقس الإمارات غداً الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار نهارا.. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/ س تصل إلى 40 كم/ س أحيانا.



ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. و يحدث المد الأول عند الساعة 14:57 و المد الثاني عند 01:57 و الجزر الأول عند الساعة 21:08 و الجزر الثاني عند الساعة 19:45 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 10:52 والمد الثاني عند الساعة 22:38 والجزر الأول عند الساعة 16:53 والجزر الثاني عن الساعة 04:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 32 85 35

دبي 42 33 80 40

الشارقة 43 33 75 40

عجمان 41 32 80 40

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أم القيوين 42 31 80 35

رأس الخيمة 43 31 80 40

الفجيرة 37 30 85 45

العين 45 32 75 25

ليوا 46 27 75 20

الرويس 39 27 80 40

السلع 40 28 75 40

دلما 37 31 80 45

طنب الكبرى 39 31 85 40

طنب الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 39 31 85 40