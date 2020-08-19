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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يمدد إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
مدّد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد إغلاق مركز جابر الحدودي مع سوريا أسبوعاً آخر اعتباراً من صباح يوم غد.
وكان حماد قرر، الأسبوع الماضي، إغلاق المركز في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وتم إغلاق المركز بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة به.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد ضرورة أن يجري خلال فترة إغلاق المركز الحدودي إعادة النظر بجميع الإجراءات بمراكز حدود جابر والكرامة والعمري (مع العراق والسعودية)، بعد أن "أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدراً لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، عن حماد القول إن العمل في مركز حدود العمري ما زال جارياً، مشيراً إلى أنه تمت مطالبة الموظفين العاملين في المركز بعدم مغادرته إلى حين ظهور نتائج فحص كورونا.
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