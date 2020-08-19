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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 643 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الكويت، اليوم، تسجيل 643 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بها إلى 78145حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت 507 حالات.
كانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، شفاء 528 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 69771 حالة.
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