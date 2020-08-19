شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تعلن تراجع إصابات كورونا وارتفاع نسبة حالات التعافي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3506 حالات.

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وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1363 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 302 ألف و686حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1180 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 274 ألفا و 91 شخصا.