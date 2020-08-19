ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظتي الجيزة والغربية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بمقاعد الفردى، بمحافظة الجيزة، ومن المقرر بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى، تبدأ الإجراءات الخاصة بالجولة الثانية ، حيث تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.
وفاز بمرشح الفردى بالمحافظة
عادل ناصر
عصام هلال
أحمد قطب
عمر زايد
أحمد دياب
عمرو عبده
محيى محمد عثمان
الفائزين في محافظة الغربية
وأعلنت اللجنة، فوز كلًا من: أحمد علي محمد حماد ، وإيهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل ، وعمرو محمد السعيد مصباح ، ومحمود عبد الله أحمد حسين ، وأحمد محمد أحمد الشعراوي، بنظام الفردي.
ونجح في القائمة، كلًا من: حسام إبراهيم الخولي، ومحمد السعيد محمد عريبي، حازم سيد عباس محمد الجندي، عبد الخالق سمير سمير عياد، إيريني ثابت جورج شرقاوي.
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