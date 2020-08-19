بنسبة مشاركة 14%.. الوطنية للانتخابات: فوز قائمة من أجل مصر بانتخابات الشيوخ.. وحسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية والإعادة على 26

كتب: ضياء السقا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد الحصول على أكثر من نسبة الـ 5 %.

وأضاف «إبراهيم»، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، أن القائمة الوطنية من أجل مصر فازت في الدائرة الأولى ومقرها مديرية أمن القاهرة، وفي الدائرة الثانية ومقرها مديرية أمن الجيزة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مديرية أمن الشرقية، وفي الدائرة الرابعة ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.

كما أعلنت الهيئة، عن حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخرين.

وجاءت المقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها كالتالى:

القليوبية مقعد واحد، والمنوفية مقعدان، وكفرالشيخ مقعدان، والجيزة مقعد واحد، وبنى سويف مقعد واحد، وأسيوط 3 مقاعد، وسوهاج 5 مقاعد، وقنا 3 مقاعد، والأقصر مقعدان، وأسوان مقعدان، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد.

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وقال لاشين، إن عدد أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 7 ملايين و577 ألفا و741 صوتا بنسبة حضور 84%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألف صوت بنسبة 15.42%.

ولفت المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن عدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخباً.

وأضاف لاشين: أن انتخابات مجلس الشيوخ جرت في ظروف خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة، ورغم ذلك خرج المصريون للمشاركة في الانتخابات، حيث أن الدولة وفرت جميع الإجراءات الوقائية لتمكن المواطنين من تنفيذ الاستحقاق الدستوري الجديد وفق التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب خلال العام الماضي، من خلال وجود غرفة ثانية للتشريع.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 أغسطس الجاري في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس الجاري في الداخل.

ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات الخاصة بالجولة الثانية، حيث تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسماؤهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.