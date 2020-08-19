فيضانات في الصين تجبر الالاف على إخلاء منازلهم

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بكين: غمرت فيضانات في مناطق جبلية جنوب غرب الصين طرقا وأجبرت عشرات آلاف المواطنين على إخلاء منازلهم فيما حذرت السلطات الأربعاء من أن سدا ضخما يواجه خطر بلوغ أعلى مستويات حد الفيضان في تاريخه.

وأظهرت مشاهد التلفزيون الرسمي مياه موحلة تلامس أقدام تمثال عملاق لبوذا يبلغ ارتفاعه 71 مترا محفور في سفح هضبة بمقاطعة سيتشوان.

وقال التلفزيون الرسمي إنه لم يسبق للفيضانات أن تبلغ أقدام التمثال منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

وغمرت المياه صفوفا من أكياس الرمل المرصوفة لحماية التمثال، وهو من المواقع الأثرية المدرجة على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) ومقصدا سياحيا يطل على ملتقى ثلاثة أنهر.

وأظهرت المشاهد المصورة جنودا يقومون بإجلاء مواطنين يرتدون سترات نجاة، العديد منهم من كبار السن، من منطقة فينغتشو المقابلة للتمثال. وكان الجنود يساعدون الأهالي في الصعود على متن مركب.

وحوصر نحو 1020 شخصا في فينغتشو مع نقص في المواد الغذائية والمياه بعد أن قطعت الفيضانات الطرق، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

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وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص فيما ضربت الفيضانات مدينتي يان وليشان، وفق الوكالة.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الحكومية جذوع أشجار وأغصان منخفضة العلو، غارقة في المياه، وفي مشهد دراماتيكي انهار مبنى صغير وسط المياه المتدفقة التي جرفته.

وأعلن موقع آخر مدرج على قوائم يونسكو، هو حديقة جيوتشاي الوطنية، إنه سيغلق أبوابه بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة.

وفي أماكن أخرى في سيتشوان، سقطت 21 سيارة في حفرة كبيرة نجمت عن انهيار طريق في ساعة مبكرة الأربعاء. وأكدت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية عدم وقوع إصابات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنه من المتوقع أن تصل مياه الفيضانات مدينة شونغكينغ في وقت لاحق هذا الاسبوع.