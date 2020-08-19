"الزراعة": ضبط 11 طن لحوم فاسدة.. والتفتيش على 140 مركزا لبيع اللقاحات البيطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، بلغ نحو 11 طنًّا و694 كجم في 19 محافظة.

وأشار "محمود" إلى أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح والقليوبية والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر.

Advertisements

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأنه تم تحرير 66 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ونوه محمود بأن مديريات الطب البيطري بالمحافظات قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 11 محافظة، وهي (بني سويف، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، المنيا)؛ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 140 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 58 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم إصدار قرارات الإغلاق للمخالفين.