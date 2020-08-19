فوز "البحيري" وإعادة بين عبدالونيس والعجواتي في انتخابات الشيوخ بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ "قائمة وفردي".
وفاز بمقعد الفردي اللواء حسن البحيري، حزب مستقبل وطن، فيما تجري الإعادة بين كل من أشرف عبدالونيس، والمهندس علي العجواني، حزب مستقبل وطن، والسيد مصطفى خليفة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، حزب النور.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر.
وتجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي الأحد والإثنين، 6 و 7 سبتمبر الشهر المقبل، وبالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 سبتمبر.
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