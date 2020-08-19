"حماة وطن" يفوز بمقعد في أسوان ومنافسة بين أعضاء مستقبل وطن على الفردي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة أسوان. وفاز حسين عبدالمجيد عثمان والمرشح عن حزب حماة الوطن بمقعد القائمة المخصص لأسوان ضمن قائمة جنوب الصعيد. بينما يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة على مقعدي الفردي، وهم مجد الدين حسيبو مرشح حزب مستقبل وطن، ومحمد الأنور سليمان مرشح حزب مستقبل وطن، ومصطفى جمعة مهدى مستقل، وياسر عوض مستقل.

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