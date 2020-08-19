"التمامي" يحصد مقعد فردي بمجلس الشيوخ في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المهندس وليد التمامي، مرشح حزب "مستقبل وطن"، في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، على المقعد الفردي.
ودخل أحمد البلشي، مرشح "مستقبل وطن"، وحمدي عاشور، مرشح حزب "الحركة الوطنية"، جولة الإعادة على المقعد الآخر.
ومن المقرر بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى، بدء الإجراءات الخاصة بالجولة الثانية، وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارًا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.
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