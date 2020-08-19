بعد 8 حوادث.. سقوط عصابة لسرقة دراجات نارية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عناصر تشكيل عصابي، ارتكبوا (8) حوادث سرقة لدراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك. معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام (3 عاطلين -لأحدهم معلومات جنائية -مُقيمين بدائرة مركز شرطة منشاة القناطر) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب توصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة " أول وثان الشيخ زايد " مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم (سائق توك توك – مقيم بدائرة مركز شرطة منشاة القناطر) سيء النية، تم ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها وأرشد عن المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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