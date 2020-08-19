لبنان/ إعلان الإغلاق العام ومنع التجوال لأسبوعين

أصدر وزير الداخلية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمي مرسوما قضى بالإقفال اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الجمعة 21 أوت ولغاية الاثنين 7 سبتمبر المقبل، في كافة الولايات. ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي والمسابح العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي والنوادي والملاهي الليلية وغيرها. Advertisements ويُعدّل بموجب المرسوم توقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين الساعة السادسة مساء ولغاية السادسة فجرا من كل يوم.

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