الاتحاد الأوروبي: رئيس بيلاروسبا يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء ، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو "يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية"، ويعتزم الاتحاد الأوروبي إدانة نظام لوكاشينكو وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وقالرئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين الإسبان، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن القناة التلفزيونية الإسبانية TVE إن قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المنعقدة

اليوم يعتزمون "إدانة نظام لوكاشينكو وعدم الاعتراف به".

وعقد رؤساء دول وحكومات 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في شكل مؤتمر عبر الفيديو حول الوضع في بيلاروسيا بمبادرة من بولندا وليتوانيا.

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وجرت المحادثات خلف أبواب مغلقة. وبعد القمة، سيدلي رئيس المجلس الأوروبي

شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ببيانين.

وقبل ساعات قليلة من الاجتماع، وجهت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الموجودة في ليتوانيا، رسالة فيديو إلى قادة الاتحاد الأوروبي باللغة الإنجليزية، حثتهم فيها على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات ودعم الهياكل البديلة التي شكلتها المعارضة التي تدعي السلطة في بيلاروس.

ورفض المجلس الأوروبي التعليق على الرسالة نفسها أو على حقيقة ما إذا كان القادة سيناقشون مضمونها.