613 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 613 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 290445 إصابة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 6201 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 272128 حالة، وتوجد 743 حالة في وضع حرج.

ولقى ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم، من بينهم خمسة أشقاء، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح في تبادل لإطلاق نار بين مجموعتين بمقاطعة هري بور بولاية خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت بكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - إنه ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم بعد عملية إطلاق النار، كما تم مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فيما تمكن آخرون من الفرار قبل وصول الشرطة إلى الموقع والبدء في البحث عن المشتبه بهم بالمنطقة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكذلك جثامين القتلى لاتخاذ اللازم بشأنهم.