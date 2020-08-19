ارتفاع عدد القتلى بين المتظاهرين في بيلاروسيا إلى 3 أشخاص

أكدت وزارة الصحة في بيلاروسيا ،اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المتوفين جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد إلى 3 أشخاص وذلك بعد وفاة شخص متأثرا بجراحه.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن "الشخص المتوفى أصيب في الـ13 من أغسطس وتم نقله في حالة خطرة إلى مستشفى في إقليم بريست، وفي مساء 18 الثلاثاء، تدهورت حالة المريض بشكل حاد على الرغم من جهودالأطباء ولم يتمكنوا من إنقاذه".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام البيلاروسية، نقلا عن ابنة المتوفى لودميلا، قولها، "والدي أصيب بطلق ناري، أدى إلى تلف شديد في الدماغ والأطباء لا يقدمون أي تشخيص".
وخلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، نفذت قوات الأمن عمليات لتفريق الاحتجاجات فيمينسك ومدن أخرى، بما في ذلك مدينة بريست، حيث وقعت اشتباكات بين سكان البلدة والشرطة.
ولاحقا تم التأكيد رسميا وفاة شخص خلال مسيرة في مينسك، إضافة إلى وفاة شاب آخر يبلغ من العمر 19 عاما في العاصمة مينسك أثناء الاحتجاجات وما تخللها من أعمال شغب.
وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1 في المئة من الأصوات.
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