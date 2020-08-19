4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4093 إصابة و85 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت في بيان أنه تم فحص 20356 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1345459 نموذجا.
وأضافت أنه تم تسجيل 2529 حالة شفاء خلالالمدة ذاتها، حيث بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 134369 حالة.
أما الإصابات فقد وصلت إلى 188802 حالة، بينما الوفيات بلغت 6121 وفاة منذ انتشار الجائحة.
سجلت محافظة ذي قار العراقية، اليوم الأربعاء، 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقال مصدر طبي - وفقا لقناة "السومرية
ذي قار، سجلت اليوم، 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا".
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 4576 إصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 2895 مصاباً من الفيروس في عموم العراق.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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