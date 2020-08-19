وزير الخارجية السعودي: المواقف الإسرائيلية أُحادية الجانب تُعرقل عملية السلام

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: إن "المستوطنات الإسرائيلية تعرقل عملية السلام مع الفلسطينيين"، وفقاً لـ"سكاي نيوز". وأضاف الوزير السعودي، أن المواقف الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل عملية السلام، ويجب التعاون مع الجانب Advertisements الفلسطيني لإنهاء الصراع، مشدداً على التزام المملكة بالسلام على أساس خطة السلام العربية. الفلسطيني لإنهاء الصراع، مشدداً على التزام المملكة بالسلام على أساس خطة السلام العربية. وأغلقت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، سواحل قطاع غزة بشكل كامل أمام حركة الصيادين، ردا على إطلاق قذيفتين من القطاع تجاه "غلاف غزة". الصيادين، ردا على إطلاق قذيفتين من القطاع تجاه "غلاف غزة". كما قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إغلاق مساحة الصيد المسموح به في مياه البحر قبالة شواطئ غزة بشكل مطلق اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.، وفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

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