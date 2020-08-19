السعودية تُسجل 1363 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1363 إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تم تسجيل 1180 حالة شفاء، و36 حالة وفاة.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتواصل مع أجهزة وزارة الصحة عند الشعور بأي أعراض تخص هذا الفيروس.

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يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.