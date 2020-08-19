بابا الفاتيكان: لقاح كورونا يجب أن يُتاح للجميع خاصة الفقراء

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان،إنه يتعين أن يكون لقاح مكافحة كورونا المستجد متاحًا للجميع، وللفقراء على وجه الخصوص.
وأضاف البابا فرانسيس - في كلمة نقلتها شبكة "سي إن إن" الامريكية اليوم الأربعاء - "كم سيكون الأمر حزينًا في حال سيكون لقاح كوفيد- 19 أولوية للأغنياء، سيكون من المحزن إذا أصبح اللقاح ملكًا لدولة كذا وكذا وليس شاملًا للجميع".
ونوه البابا فرانسيس إلى أن الجائحة "قد كشفت عن مأزق الفقراء وعن أوجه عدم المساواة الكبيرةالتي تسود العالم"،واصفًا آلية التعامل مع الجائحة بـ"المزدوجة".
وقال البابا فرانسيس "من جهة، فالأمر مُلح لإيجاد العلاج للفيروس الصغير الرهيب الذي جعل العالم كله يجثو على ركبته، ومن جهة أخرى، فيجب علينا معالجة فيروس كبير وهو المتعلق بالظلم المجتمعي، وعدم تكافؤ الفرص، والتهميش، وانعدام الحماية للأضعف".
وأكد البابا فرانسيس "نشعر جميعًا بالقلق إزاء العواقب الاجتماعية للجائحة.. فالعديد من الأشخاص يرغبون في العودةإلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية"، محذرًا من "أن الجائحة تعد أزمة ولن نخرج منها كما نحن: إنما يمكننا الخروج بحالة أفضل أو أسوأ".
وشدد البابا فرانسيس على تقديم الأعمال الخيرية والمساعدات الاجتماعية،"لكن يتعين علينا التعمق أكثر وإيجاد حلولً للمشكلات التي تسفر عن الاحتياج إلى المساعدات الاجتماعية"، لافتًا "لدينا في الوقت الحالي الفرصة لبناء أمرًا مختلفًا"، إقتصادًا "لا يسمم" المجتمع.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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