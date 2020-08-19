النرويج تطرد دبلوماسيا روسيا على ارتباط بقضية تجسس

أعلنت النرويج الأربعاء طرد دبلوماسي روسي، بعد أيام على توقيف نرويجي في أوسلو بتهمة التجسس. وكشفت أجهزة الاستخبارات النرويجية الإثنين أنه تم توقيف رجل قبل يومين يشتبه بأنه سلم معلومات حساسة عن البلاد إلى عميل استخبارات روسي.



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