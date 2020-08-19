عاجل-خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا بسلطان عمان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بجلالة سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور. ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار. من جهته، عبر جلالة سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.



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