السلطات الأميركية توقف فنزويليين عثر على أسلحة وأموال في طائرتهما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ 17 دقيقة

اعترضت السلطات الأميركية طائرة مشبوهة كانت تغادر فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وعثرت على متنها على أسلحة وآلاف الدولارات من الأموال النقدية.

وتنبه عناصر من وحدة فورت لودرديل البحرية، شمال ميامي، السبت لحركة طائرة ليرجيت يطالها تحقيق مستمر، وفق بيان لوكالة الجمارك وحماية الحدود نشر الثلاثاء.

وتوجه مسؤولون من وكالات فدرالية مختلفة لوقف الطائرة التي كانت متجهة إلى جزيرة سانت فنسنت الكاريبية.

وقام المسؤولون بتوقيف فنزويليين اثنين، لم يكشف عن هويتهما، وصادروا 18 بندقية هجومية وست بنادق قصيرة المدى، و58 مسدسا شبه اوتوماتيكي، ومبلغ 20 ألفا و312 دولار من الأموال النقدية وشيكات موقعة بقيمة ألفين و618,53 دولار، وفق البيان

ونفذت العملية مهمة تابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود إلى جانب هيئة التحقيقات الأمنية الداخلية وإدارة الطيران الفدرالية، من بين وكالات أخرى.

وبحسب النائب الفنزويلي المعارض كارلوس باباروني، فإن الطائرة مرتبطة برجل الأعمال الكولومبي اليكس صعب، المتهم بالفساد على خلفية برنامج غذاء يديره الرئيس نيكولاس مادورو.

Advertisements

وصعب مسجون حاليا في جمهورية الرأس الأخضر.

وكتب باباروني في تغريدة إن الطائرة “مملوكة من شركة يمتلكها روزويل روزاليس، طيار ألفارو بوليدو فارغاس، شريك المقرب من مادورو أليكس صعب”.

وأضاف في تغريدة ثانية أن أحد الركاب الذين يسافرون باستمرار، هو كارلوس رولاندو ليسكانو، “أحد العناصر الرئيسيين في منظمات أليكس صعب الإجرامية”.

وأضاف باباروني “العالم بات يضيق بالنسبة لهم، منظمتهم الإجرامية عارية”.

وصعب متهم في ميامي بغسل الأموال، وتم توقيفه في يونيو خلال توقف تقني لطائرته في الرأس الأخضر.

في 5 أغسطس وافقت محكمة في الرأس الأخضر على تسليم صعب للولايات المتحدة.