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أوبك تجتمع لمراجعة الالتزام بتخفيضات الإنتاج

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ ساعتين

أوبك تجتمع لمراجعة الالتزام بتخفيضات الإنتاج

يجتمع منتجو نفط من أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك، اليوم الأربعاء لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس .

ومن المستبعد أن تعدل أوبك سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 ملايين برميل يوميا حتى الشهر الجاري، بحسب مصادر في أوبك.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيركز بدلا من ذلك على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

وأفادت مصادر بأوبك ومسودة تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين أن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 في المئة في تموز.
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والمعدل مرتفع بمعايير أوبك. وفي تموز، كانت ، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، ما زالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها فيما ضخت العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء أوبك الخليجيين، نفطا أقل من الأشهر السابقة وفقا لمسح لوكالة رويترز وتقييمات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تحدث مع الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الأربعاء وشددا على أهمية التزام جميع المشاركين في الاتفاق.

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند ما يزيد عن 45 دولارا للبرميل وزاد سعره إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل في نيسان، بمساعدة جزئية من اتفاق أوبك+.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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