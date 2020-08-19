كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء مبنى كلية الصيدلة بالأردن بسبب تسرب كيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت السلطات المختصة والجهات العاملة في الأردن، جميع الطلبة والعاملين من مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي، وفقًا لوسائل إعلام محلية

وكتبت الجامعة الأردنية، منشورًا لها على صفحتها في "فيسبوك": "أثناء عملية نقل بعض المواد الكيميائية منتهية الصلاحية بغرض إتلافها انسكبت إحدى العبوات عن طريق الخطأ".

وأضافت الجامعة الأردنية: "وقد اتخذت كافة الإجراءات في كلية الصيدلة بما فيها إخلاء المبنى والتهوية، وتعامل جهاز الدفاع المدني مع الحادث ولم ينتج أي إصابات.

وفي وقت سابق، بدأت السلطات الأردنية، إجراءات عزل مدينة الرمثا، بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع على خلفية وصول حالات مصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت السلطات الأردنية، في وقت سابق، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد محلية منذ أشهر، حيث قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 14 حالة محلية من أصل 16.

قال الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إنه تم إغلاق حوالي 2600 منشأة منذ بداية الحظر وحتى الآن لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع والقيام ب 2860 جولة رقابية من قبل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

واضاف في بيان اليوم الاحد : لقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم أكثر من 130 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة.