كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عدد وفيات كورونا يتخطى حاجز الـ20 ألف حالة بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطت عدد حالات الوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في إيران حاجز الـ20 ألفا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 350279 حالة، بعد تسجيل 2444 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 153 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 20125 حالة وفاة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.