تراجع بـ27% في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل إسبانيا

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر البحر، تراجع خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري (ما بين يناير ويوليوز) بنسبة 27,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية، في تقرير تحت عنوان “الهجرة غير الشرعية من فاتح يناير إلى 31 يوليوز 2020″، نشرت مضامينه وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء أن 9700 من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب إلى غاية نهاية شهر يوليوز الماضي مقابل 13 ألف و 303 مهاجرا سريا خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو ما يمثل انخفاضا بلغت نسبته 27,1 في المائة .

وأوضح نفس المصدر أن عدد القوارب التي وصلت إلى السواحل الإسبانية محملة بالمهاجرين غير الشرعيين بلغ خلال نفس الفترة 595 قاربا مقابل 461 قاربا إلى حدود نهاية يوليوز من عام 2019 وهو ما مثل زيادة قدرت نسبتها بـ29,1 في المائة .

وبخصوص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى إسبانيا خلال نفس الفترة عبر البر أكد التقرير أن هذا العدد انتقل من 3313 مهاجرا سريا خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 إلى 1383 مهاجرا غير شرعي في نفس الفترة من العام الجاري وهو ما يشكل انخفاضا بلغت نسبته 58,3 في المائة .

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد المنحى التنازلي الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا.