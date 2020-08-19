نشرة خاصة.. طقس حار بعدد من المناطق ابتداء من غد الخميس إلى غاية الأحد

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من غد الخميس إلى غاية يوم الأحد.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن موجة الطقس الحار ستهم، ابتداء من غد الخميس إلى غاية يوم الأحد، عمالات وأقاليم الرشيدية، وزاكورة، وطاطا، وآسا-الزاك، والسمارة، وبوجدور، وواد الذهب، وتارودانت، حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 42 و47 درجة.

وأضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة بين 39 و42 درجة في عمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، وبني ملال، وخريبكة، وخنيفرة، وقلعة السراغنة، وتازة، وتاونات، وفجيج، وبولمان، وكرسيف، وجرادة، وفاس، ومولاي يعقوب.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا خلال يومي السبت والأحد عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان، وانزكان أيت ملول، وتزنيت، وسيدي إفني، وكلميم، وطانطان، والصويرة (الداخل)، ومراكش، والرحامنة، وسطات، واليوسفية، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة.