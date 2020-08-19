رسمياً.. رونالد كومان قبطان سفينة برشلونة الغارقة

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، تولي الهولندي، رونالد كومان مهمة تدريب الفريق الكتالوني، خلفا للمدير الفني المقال، كيكي سيتين.

وقال النادي الكتالوني، في بيانه الرسمي، الصادر، اليوم الأربعاء، إن برشلونة توصل إلى اتفاق مع كومان لتدريب الفريق الكتالوني حتى نهاية يونيو 2022، وأن المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه سيكون، مساء اليوم 18:00 بتوقيت إسبانيا.

وسبق لكومان أن لعب في صفوف برشلونة في الفترة ما بين عامي (1989 و1995)، وتوج معه بجميع الألقاب، أبرزها: الدوري الإسباني 4 مرات متتالية، وكأس أوربا “دوري أبطال أوربا”.