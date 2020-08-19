عاجل.. 5 إصابات جديدة بكورونا في صفوف فريق الوداد ترفع عدد الحالات إلى 10

أعلنت نادي الوداد الرياضي، اليوم الأربعاء، أن تائج المسحة الطبية التي قام بها الفريق، بعد ظهور إصابات في أوساط لاعبيه ومكوناته بفيروس “كورونا” المستجد، أظهرت إصابة خمسة عناصر أخرى بمرض “كوفيد – 19”.

وطمئن الفريق الأحمر في بلاغ عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بأن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وسوف يتابع النادي علاجهم وفق البروتكول المعتمد من طرف وزارة الصحة، كما سيخضع باق مكونات الفريق لمسحة طبية أخرى من أجل الوقوف على حالتهم الصحية.

وأكد النادي أن باق المصابين بالفيروس من عناصر ومكونات الفريق الذين تأكدت إصابتهم بالمرض يوم الجمعة الماضي (14 غشت)، يواصلون العلاج وحالتهم الصحية في تحسن مستمر، في انتظار إجراء تحليلات ثانية لهم، مشيرا أنه اخضاع جميع مكونات الفريق للعزل الصحي بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

وكان نادي الوداد الرياضي قد أكد الجمعة الماضي، إصابة 5 أفراد من مكونات فريق الوداد الرياضي الذي يتواجد بالعاصمة الرباط، من بينهم ثلاثة لاعبي الوداد البيضاوي وهم اسماعيل الحداد، بدر كدارين وإبراهيم نجم الدين، بالإضافة إلى عضو من الطاقم التقني.