شفاء أول لاعب بفريق رجاء بني ملال من فيروس كورونا

علم “اليوم 24” أن لاعب خط وسط رجاء بني ملال لكرة القدم، قد شفي بشكل تام، اليوم الأربعاء، من فيروس كورونا، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوه من كوفيد-19.

وحسب مصادر خاصة لـ”اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أكدت شفاء “أ.ك” من فيروس كورونا، بعد 9 أيام من العلاج من الفيروس التاجي، وفق بروتوكول العلاج في المنازل، بعدما تم وضعه وباقي اللاعبين المصابين في أحد فنادق المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه يتوقع تسجيل ثاني حالة شفاء في صفوف النادي الملالي، غدا الخميس، بعدما سجل الفريق إصابة 13 لاعب بفيروس كورونا، إضافة إلى حامل الأمتعة.

Advertisements

وكانت التحاليل المخبرية، التي أجراها فريق رجاء بني ملال، الأحد الماضي، أكدت إصابة 7 لاعبين من الفريق الأول بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في صفوفه إلى 14 إصابة مؤكدة.

هذا وقد ألزمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاندية المغربية، بضرورة الإقامة في الفنادق، ومنع اللاعبين من البقاء في منازلهم، لتقليل حالات الإصابة بكورونا، وتفادي المباريات المؤجلة.