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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين :"ted" بوابة قطر لاختراق أوساط صحفية وثقافية بمبالغ كبيرة والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين بالتفاصيل أسرار مؤامرة دويلة قطر الجديدة لاختراق أوساط صحفية وثقافية بمبالغ كبيرة عقب قيام قطر مؤخرا بشراء النسخه العربيه من بوابة"تيد".. مؤكدة الجبهة علي ان ذلك يأتي في إطار سعي قطر الدائم لتحقيق أهدافها المشبوهة ومساعيها الهدامة في العالم العربي وغطاء لدورات تدريبية كما حدث قبل 2012.
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن قطر تتيح زمالة النسخه العربيه من" ted"للاعلاميين والناشطين في حقوق الإنسان والمصورين حيث تهدف إلى جمع الشباب من مختلف المجالات ويتم اختيار صحفيين لحضور مؤتمرted العالمي الذي سيعقد في يونيو 2021 في مونتيري بكاليفورنيا.
أضاف طوالة: أن البرنامج يستهدف المرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21-40 من افريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي واميركا اللاتينية والشرق الأوسط غير أنة بإمكان أي شخص فوق 18سنة أن يتقدم.
أشار رئيس الجبهة إلي ان الزمالة لها مميزات مالية كبيرة ووفرت قطر كل الإمكانيات المادية من أجل تحقيق أغراضها المسمومة الخبيثة الدنيئة.
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