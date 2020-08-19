شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تصل إلى 41ر3 مليون و110 آلاف وفيات بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 41ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 109 آلاف و888 حالة. في حين تعافى من الإصابة بالفيروس75ر2 مليون شخص حتى الآن.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 25 أسبوعا.