كروس يكشف رد فعل لاعبي ريال مدريد بعد فضيحة برشلونة

وخرج برشلونة على يد بايرن ميونخ يوم، الجمعة الماضي، من دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا بتلك الهزيمة الكبيرة التي أدخلت النادي الكتالوني في أزمات لا حصر لها.

وتحدث كروس عن رد فعل لاعبي ريال مدريد من خلال برنامج "Einfach mal Luppen" الذي يقدمه شقيقه، فيليكس، من خلال مجموعة عبر تطبيق "Whatsapp" الشهير.



وقال الألماني: "كان هناك احتفال خبيث من قبل لاعبي ريال مدريد، هذا شيء لا تستطيع أن تعلمه لأي أحد".

وتذكر كروس احتفالات ريال مدريد بعد هزيمة برشلونة في روما 2018، وقال: "كان الجميع يقفزون ويصرخون أمام غرفتي، لم أر شيئًا مثل ذلك من قبل".

وعن الفريق المفضل للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم: "بايرن ميونخ هو المرشح الأوفر حظًا للتتويج باللقب في النهاية، وهو الفريق الذي يحظى بدعم جماهير ريال مدريد بعد إقصاء برشلونة".



واختتم كروس حواره بالحديث عن رأيه في موسم ريال مدريد والفوز بالدوري الإسباني: "كان جيدًا لكن الهزيمة أمام مانشستر سيتي مازالت تزعجني لأننا كنا نطمح للوصول لما هو أبعد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا".