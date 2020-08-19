العاهل السعودي يبحث مع سلطان عمان تعزير العلاقات الثنائية

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء العمانية "تلقّى السلطان هيثم بن طارق اتصالًا هاتفيًا ظهر اليوم من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

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وتبادلا الجانبان خلال الاتصال "الأحاديث الودية وأوجه التعاون الأخوي القائم بين البلدين الشقيقين".

ونوه العاهل السعودي بـ"مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه، عبر جلالة سلطان عمان عن شكره وتقديره للعاهل السعودي على مبادرته الطيبة ومشاعره النبيلة.