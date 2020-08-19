إهانة وزير دفاع قطر في ليبيا.. تبعية في أبشع صورها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ربما أدرك وزير الدفاع القطري خالد العطية أن مهمته انتهت بتوقيع فاتورة حروب النظام التركي التخريبية في ليبيا.

إهانة وزير دفاع قطر في ليبيا.. موجة سخرية لاذعة

القصة بدأت بالزيارة التي قاما بها وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره القطري إلى العاصمة الليبية طرابلس، زيارة تخللها لقاءات مع مسؤولين في حكومة الوفاق الإخوانية وقادة المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا والاتفاق على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية عسكرية للسفن التركية.

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في مشهد لا يخلو من السخرية والاستغراب والتهكم، تداول مغردون من بينهم قطريون صورا يظهر فيها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتصدر المشهد ويلقي كلمة وسط مجموعة من الجنود فيما يقف نظيره القطري في الصفوف الخلفية دون مراعاة لأي بروتوكولات أو تقدير لمنصبه.