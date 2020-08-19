شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر المصرية ينعي وفاة خمسة شباب من قريته في حادث بالفيوم المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر المصرية، 5 من شباب قريته لقوا مصرعهم في حادث بالطريق الإقليمي بالفيوم المصرية.

Advertisements وقال ثابت في منشور على صفحته الرسمية "فيس بوك" ، هؤلاء الأبطال نحسبهم عند الله شهداء خرجوا للرزق الحلال فارتفعت روحهم الطاهرة الي الفردوس الأعلي نتيجة حادث اليم. وتقدم بخالص خالص لأسر الشهداء من قرية الروضة وعزبة اللافي .. داعياً الله أن ينزلهم منزله الشهداء والصديقين.

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