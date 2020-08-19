رشيد الوالي يتبرع بالدم ويشجع على ذلك

دعا الفنان، رشيد الوالي، جمهوره إلى التبرع بالدم، بينما يعرف إحتياطي المغرب منه انخفاضا كبيرا.

وأقدم الوالي على التبرع بالدم هو كذلك، ووثق ذلك بصورة، نشرها، اليوم الأربعاء، على أنستغرام، وعلق عليها: “صباح الخير عليكم… فقط للتذكير. الناس في حاجة للدم… خطوة بسيطة ونتبرعوا من خلالها بشوية من دمنا… والله يتبت الأجر”.

وأضاف الوالي: “لنخفف عن بعضنا الألم.. بعض القرارات بسيطة، وسهلة، وفيها الخير للناس. ومن لم يستطع فالغالب الله، ليشجع فقط من معه للتبرع..”، متمنيا في آخر تدوينته الشفاء لكل المرضى.

ودق المركز الوطني لتحاقن الدم، أخيرا، ناقوس الخطر بشأن التراجع المهول في مخزون الدم.

ووجه المركز الوطني لتحاقن الدم نداء مستعجلا إلى المواطنين المغاربة، يحثهم فيه على التبرع بالدم في أقرب وقت، سواء داخل مراكز التحاقن بالدم، أو الوحدات التابعة لها.