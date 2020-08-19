“كورونا” تودي بحياة محام في هيأة مراكش

لفظ رشيد نزهري، محام في هيأة مراكش، اليوم الأربعاء، أنفاسه الأخيرة، بعد إصابته بوباء “كوفيد 19″، في إحدى العيادات الخاصة في الدارالبيضاء.

وقال النقيب، سليمان العمراني، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الفقيد كان نزيل مستشفى محمد الخامس في الدارالبيضاء، إثر إصابته بفيروس كوفيد-19، ومن ثمة نُقل إلى إحدى العيادات الخاصة، يوم أمس الثلاثاء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبوفاة المحامي، رشيد نزهري، يرتفع عدد الوفيات بهذا الوباء في صفوف المحاميين في مدينة مراكش إلى اثنين.

يذكر أن الوضعية الوبائية في مدينة مراكش أصبحت جد مقلقة، بعد احتجاج أطباء مستشفى المامونية، الذين أكدوا ما أسموه انهيار المنظومة الصحية في المدينة، جراء ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، وضعف التجهيزات الطبية.