مواجه مثيرة.. الرجاء البيضاوي يبحث عن مواصلة صدارة الدوري من بوابة الفتح الرباطي

يستقبل فريق الفتح الرباطي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه الرجاء الرياضي، وذلك لحساب الجولة 23 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، بداية من الساعة الثامنة ليلا، في ملعب مولاي الحسن في الرباط.

ويسعى فريق الفتح الرباطي إلى استعادة نغمة الانتصار، بعد التعادل في أول ظهور له بعد فترة التوقف أمام نادي نهضة الزمامرة، فيما يتطلع فريق الرجاء الرياضي إلى العودة بثلاثة نقاط لمواصلة صدارة الدوري الاحترافي.

أعلن الفتح الرباطي، أنه سيفقد، اليوم، جهود لاعبيه، أيوب سكومة، وجوزيف كومبوس، في مواجهة الرجاء البيضاوي، بداعي الإصابة، فيما تمكن الثنائي الكونغولي، بين مالانجو، وفابريس نجوما، من الوصول إلى المغرب، ليلة أمس الثلاثاء، بعد غياب طويل دام لأكثر من 5 أشهر.

ويحتل فريق الرجاء الرياضي صدارة الدوري المغربي برصيد 42 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد سريع واد زم، فيما يحتل المطارد المباشر الوداد الرياضي المرتبة الثانية، بفارق نقطتين، وسيغيب عن هذه الدورة بعدما تأجلت مباراته أمام رجاء بني ملال، وذلك بسبب اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كرونا في الفريق الملالي.