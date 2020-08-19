عمرو دياب يعود إلى التمثيل عبر “نيتفليكس”

يعود النجم المصري، عمرو دياب، إلى التمثيل، بعد غياب عنه، دام لـ27 سنة، وذلك عبر مسلسل عربي يعرض على شبكة البث نتفليكس.

وأعلنت نتفليكس من خلال حسابها لمنطقة “الشرق الأوسط” على توينر، تعاقدها مع عمرو دياب، وجاء في التغريدة “عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعا في الشرق الأوسط، والحائز على 7 جوائز، ورلد ميوزك أورد، و6 جوائز أفريكان ميوزيك أورد، يعود إلى الدراما بعد غياب 27 سنة مع نتفليكس”.

وعلق عمرو دياب عن الأمر في تويتر: “سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد”.

وزاد دياب: “أنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس لأن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد – صنع في مصر- ويستمتع به العالم بأكمله”.

يذكر أن التمثيل كان حاضرا في بداية مسار عمرو دياب، لكنه غاب عنه، منذ عام 1993، وآخر أفلامه هو فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”.