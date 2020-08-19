النقب: اقتحام أم بطين تمهيدا لإنشاء مقطع من شارع 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت وحدات من الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف"، قرية أم بطين في منطقة النقب، ظهر اليوم الأربعاء، لتحمي آليات وجرافات تتبع شركة "نتيفي يسرائيل"، المسؤولة عن إنشاء مقطع من شارع 6 الذي سيمر من وَسْط قرى مسلوبة الاعتراف وقرى أخرى في منطقة نفوذ مجلس القيصوم الإقليمي في النقب.

وباشرت الجرافات العمل في قرية أم بطين المخططة، وحددت مئات الدونمات من الأرض التي تقع ضمن الخط الأزرق للقرية، دون موافقة أصحاب الأراضي.

ويتهدد مخطط شارع 6 المشترك بين شركة "نتيفي يسرائيل" و"سلطة تطوير النقب" نحو خمسة آلاف مواطن يعيشون في 10 قرى عربيّة بالنّقب، وهي كلّ من المساعدية والقرين وخربة الوطن وبير الحمام وخشم زنة والصواوين والشهبي ووادي النعم ووادي المشاش وأم بطين.

والهدف المعلن للمخطط يصادر 12 ألفا و466 دونما من الأراضي العربية، ولكن عند الخوض في مستقبل المخطط على المدى البعيد، فإنّ المخطط يصادر نحو 33 ألف دونم من الأراضي بالنقب.