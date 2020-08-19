ليفاندوفسكي يهدد عرش كريستيانو رونالدو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يلاقي بايرن ميونخ الألماني نظيره ليون الفرنسي في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن أحداث الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على عاتقه آمال جماهير البايرن في التأهل للمباراة النهائية.

يعد ليفاندوفسكي أحد أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الحالي، حيث يمتلك البولندي إمكانات فنية كبيرة، وقدم مستويات ممتازة هذا الموسم.

ففي الدوري الألماني استطاع ليفاندوفسكي أن يسجل 34 هدفًا في 31 مباراة، ونافس بقوة لحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي وحل ثانيا وراء شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الذي سجل 36 هدفا.

وفي كأس ألمانيا تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 6 أهداف في 5 مباريات، فيما لم يسجل في لقاء السوبر الألماني.

أما في دوري الأبطال، فكان ليفاندوفسكي سببًا أساسيًا في وصول البافاري للدور نصف النهائي.

واستطاع المهاجم البولندي أن يسجل هدفًا على الأقل في كل المباريات التي شارك فيها مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بداية من دور المجموعات وحتى نصف النهائي.

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وأحرز ليفا 14 هدفًا وساهم بتقديم 5 تمريرات حاسمة، وذلك خلال 8 مباريات فقط لعبها مع الفريق في الأبطال هذا الموسم.

ومع وصوله لـ14 هدفًا في دوري الأبطال، تمكن ليفا من معادلة أفضل رقم للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، في البطولة.

وكان ميسي قد وقع على أفضل أرقامه في تاريخ المسابقة بتسجيله لـ14 هدفًا في عام 2012.

وبعد معادلة رقم ميسي، يبحث البولندي عن معادلة رقم قياسي آخر لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والذي يمتلك أعلى 3 سجلات تهديفية، تمكن من الوصول لها في 3 مواسم مختلفة.

ففي عام 2014، سجل كريستيانو 17 هدفًا كأعلى رقم تهديفي في موسم واحد بتاريخ المسابقة، بينما أحرز 16 هدفًا في عام 2016، و15 هدفا في 2018، جميعها خلال فترته بريال مدريد.

وأمام ليون، سيبحث ليفا عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تقليص الفارق مع رونالدو، وللوصول بفريقه للدور النهائي ومن ثم وجود فرصة أكبر لمعادلة وكسر إنجاز الدون.