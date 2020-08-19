جديدة المكر: إصابة خطيرة لشاب إثر تعرضه للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في قرية جديدة المكر، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من عدة طعنات في أنحاء جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد.