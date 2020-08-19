القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت بعض البلدات العربية ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شهدت بلدات أخرى انخفاض في عدد الحالات النشطة، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، الأربعاء.
وفي ما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأربعاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
الناصرة: المصابون 246
الطيبة: المصابون 246
يركا: المصابون 266
قلنسوة: المصابون 159
أم الفحم: المصابون 177
رهط: المصابون 240
كفر قاسم: المصابون 185
الطيرة: المصابون 182
باقة الغربية: المصابون 97
سخنين: المصابون 141
عيلوط: المصابون 176
كفر مندا: المصابون 80
يافة الناصرة: المصابون 87
عين ماهل: المصابون 80
طلعة عارة: المصابون 82
دير الأسد: المصابون 70
جت: المصابون 48
إكسال: المصابون 61
شفاعمرو: المصابون 64
مجد الكروم: المصابون 57
بيت جن: المصابون 57
كفر قرع: المصابون 49
دبورية: المصابون 47
زيمر: المصابون 43
الفريديس: المصابون 21
جديدة المكر: المصابون 77
حرفيش: المصابون 57
طمرة: المصابون 49
كفر كنا: المصابون 49
عرعرة: المصابون 57
الرينة: المصابون 43
نحف: المصابون 47
جلجولية: المصابون 39
أبو سنان: المصابون 34
المغار: المصابون 35
بسمة عارة: المصابون 37
عرابة: المصابون 26
كسيفة: المصابون 29
كفر برا: المصابون 50
شعب: المصابون 31
كابول: المصابون 25
الزرازير: المصابون 22
يانوح جث: المصابون 31
دالية الكرمل: المصابون 21
جولس: المصابون 19
كفر ياسيف: المصابون 19
عرعرة النقب: المصابون 20
جسر الزرقاء: المصابون 33
البعنة: المصابون 21
دير حنا: المصابون 22
عيلبون: المصابون 16.
بلدات الجولان المحتل:
عين قينيا: المصابون 28
مسعدة: المصابون 16
مجدل شمس: 19.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في المجتمع العربي: 240 إصابة برهط، 185 بكفر قاسم و141 بسخنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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