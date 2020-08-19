كورونا في المجتمع العربي: 240 إصابة برهط، 185 بكفر قاسم و141 بسخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت بعض البلدات العربية ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شهدت بلدات أخرى انخفاض في عدد الحالات النشطة، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، الأربعاء.

وفي ما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأربعاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الناصرة: المصابون 246

الطيبة: المصابون 246

يركا: المصابون 266

قلنسوة: المصابون 159

أم الفحم: المصابون 177

رهط: المصابون 240

كفر قاسم: المصابون 185

الطيرة: المصابون 182

باقة الغربية: المصابون 97

سخنين: المصابون 141

عيلوط: المصابون 176

كفر مندا: المصابون 80

يافة الناصرة: المصابون 87

عين ماهل: المصابون 80

طلعة عارة: المصابون 82

دير الأسد: المصابون 70

جت: المصابون 48

إكسال: المصابون 61

شفاعمرو: المصابون 64

مجد الكروم: المصابون 57

بيت جن: المصابون 57

كفر قرع: المصابون 49

دبورية: المصابون 47

زيمر: المصابون 43

الفريديس: المصابون 21

جديدة المكر: المصابون 77

حرفيش: المصابون 57

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طمرة: المصابون 49

كفر كنا: المصابون 49

عرعرة: المصابون 57

الرينة: المصابون 43

نحف: المصابون 47

جلجولية: المصابون 39

أبو سنان: المصابون 34

المغار: المصابون 35

بسمة عارة: المصابون 37

عرابة: المصابون 26

كسيفة: المصابون 29

كفر برا: المصابون 50

شعب: المصابون 31

كابول: المصابون 25

الزرازير: المصابون 22

يانوح جث: المصابون 31

دالية الكرمل: المصابون 21

جولس: المصابون 19

كفر ياسيف: المصابون 19

عرعرة النقب: المصابون 20

جسر الزرقاء: المصابون 33

البعنة: المصابون 21

دير حنا: المصابون 22

عيلبون: المصابون 16.

بلدات الجولان المحتل:

عين قينيا: المصابون 28

مسعدة: المصابون 16

مجدل شمس: 19.