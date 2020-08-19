شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى والمزارع بالجبلية والفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 أغسطس 2020 استهدفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - القرى والمزارع في بلدتي الجبلية والفازة الساحلية التابعتين لمديرية التحيتا، بالتزامن مع قيامها بالتصعيد الممنهج في مناطق متفرقة جنوب الحديدة غربي اليمن.

Advertisements مصادر محلية في البلدتين أفادت، أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم بشكل عنيف ومتواصل، مستخدمة قذائف مدفعية B10، والقذائف الصاروخية نوع " لُــو ". وطبقاً لذات المصادر، فقد عاودت المليشيات إطلاق النار صوب المناطق المستهدفة، بشكل هستيري، بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.

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