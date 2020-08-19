تقرير منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.. صور

الأربعاء 19 أغسطس 2020

استقبل المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر والأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية صباح اليوم الأربعاء المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس المركز العربي للوعي بالقانون ، و الذي قدم له التقرير العلمي لمنتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي الذي تم إعداده برئاسته ، والصادر في فبراير الماضي ، ولكن حالت ظروف الكورونا دون تقديمه الفترة الماضية .



حضر اللقاء المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة .

وقد رحب مرعي برئيس المنتدى ، مشيدا بالجهود التي يبذلها المركز العربي للوعي بالقانون لنشر الثقافة القانونية في الوطن العربي ، والذي استضافت المحكمة الدستورية العليا إحدى فاعلياته بمقر المحكمة منذ سنوات ، وكان لها أثرا كبيرا في المشاركين من مختلف الدول العربية .

ومن جانبه أكد القاضي خلال اللقاء على أهمية الدور المحوري لاتحاد المحاكم الدستورية العربية في تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الدستوري، وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان، والمساهمة في نشر الثقافة الدستورية في المجتمعات العربية.

Advertisements

وفي نهاية اللقاء أهدى القاضي للمستشار سعيد مرعي درع المركز امتنانا واعتزازا وتقديرا ، كما أهدى درع المركز للمستشار بولس فهمي .

يذكر أن منتدى الثقافة القانونية في الوطن العربي قد عُقد على مدار ثلاثة أيام ، برعاية ومقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبالتعاون والتنظيم المشترك مع المركز العربي للوعي بالقانون ، وانتهت توصيات المنتدى إلى إطلاق الاستراتيجية العربية لمواجهة الإرهاب والشائعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت ، باعتبارها تحديات جوهرية تعوق نشر الثقافة القانونية في الوطن العربي ، بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة لتنفيذ تلك الاستراتيجية ومن أهمها اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية .