الدبيش: للإمارات بصمة إنسانية عظيمة في اليمن

الأربعاء 19 أغسطس 2020

أكد الناطق الرسمي للقوات المشتركة بالساحل الغربي باليمن وضاح الدبيش على الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية في اليمن على وجه العموم والساحل الغربي على وجه الخصوص. وقال الدبيش إنه «ومع كل عمل إنساني في اليمن، تكون دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة بقوة بفضل هيئة الهلال الأحمر التي ترفع لواء هذه الإنسانية العظيمة.



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وعلى مدار سنوات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ صيف 2014، رسمت الإمارات لوحةً عظيمة من الإنسانية في ظل المساعدات الضخمة التي قدّمتها من أجل إغاثة ملايين السكان ممن ذاقوا الحنظل بسبب الحرب العبثية لميليشيات الحوثي الإيرانية».

دور كبير

وأضاف، بحسب صحيفة البيان: «يلعب الهلال الأحمر الإماراتي دوراً كبيراً ضمن استجابة مبكرة للنداء الإنساني للشعب اليمني بعمليات إغاثية جاءت على قدر الحدث وحجم الأضرار، فيما تترجم تدخلات الهلال الأحمر المستمرة، والتي لا يمكن حصرها، بوضوح جدارة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية حيث صنفت بيانات المنظمات الدولية المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الإمارات في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن»