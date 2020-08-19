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الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 أغسطس 2020

رشح الحزب الديمقراطي جو بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية متعهدا بأن يصلح انتخابه الأمور في البلد الذي تعصف به جائحة كوفيد-19 وينهي الفوضى التي اتسمت بها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

 

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وفي اليوم الثاني من المؤتمر العام للحزب الذي يستمر أربعة أيام تحت عنوان ”القيادة مهمة“ دفع سياسيون مخضرمون في الحزب، منهم الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر، وسياسيون ديمقراطيون صاعدون وشخصيات معروفة من الحزب الجمهوري بأن بايدن سيستعيد شرف ونزاهة البيت الأبيض ويعمل على إعادة حياة المواطن الأمريكي إلى طبيعتها

 

وألقت جيل زوجة بايدن، وهي معلمة، الكلمة الرئيسية في المؤتمر من مدرسة ثانوية في ديلاوير عملت بها من قبل وتحدثت عن تفاصيل علاقتها ببايدن وكيف أن حبهما ساعده في التعافي بعد مقتل زوجته الأولى وطفلته الرضيعة في حادث سيارة.

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